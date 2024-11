Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: match che può valere la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi Round Robin di doppio tra.Partita che vale un pezzo di accesso alle semifinali, anche da primi nel girone qualora giungesse un successo in due parziali come quello stupendo su Bopanna/Ebden di lunedì sera. In quell’occasione non c’è stato, i vincitori dell’Open d’Australia non hanno praticamente mai avuto una chance né in battuta né in risposta. Due break prestivi hanno pressoché annichilito la loro resistenza.Oggi verosimilmente sarà tutta un’altra storia. La coppia di Davis tedesca ha annichilito altresì Arevalo/Pavic, da molti considerata la coppia da battere nel torneo dei maestri. Il 6-3, 6-4 finale non racconta a pieno il dominio che l’Inalpi Arena ha testimoniato.