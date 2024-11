LIVE – Bolelli Vavassori-Krawietz Puetz 4-4 round robin Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo Bob Bryan sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi. I due azzurri hanno esordito sul velluto lasciando soltanto cinque game ad una coppia affiatata come quella formata dal veterano indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. Debutto decisamente convincente anche per i tedeschi, gli ultimi in ordine di tempo a garantirsi il pass per il capoluogo piemontese, reduci dal successo nei confronti dei numeri uno del ranking mondiale ovvero il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic. Il bilancio degli scontri diretti, tutti e tre disputati in questa stagione, premia, che si trovano in vantaggio per 2-1. L’ultimo, però, è stato appannaggio del tandem teutonico, che ad inizio settembre è riuscito ad imporsi al tie-break decisivo in occasione degli ottavi di finale degli US Open.