Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz 3-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: altro punto decisivo salvato dai tedeschi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-RUBLEVLADI ZVEREV-RUUD DALLE 20.304-4 Prima vincente! Bene così!40-15 Perentorio con lo smash stavolta!30-15 Doppio fallo (1° del torinese e 1°perso in battuta).Finalmente una seconda degli azzurri.30-0 Servizio e smash, di nuovo! Non ricordiamo questa statistica (14-0 al servizio).15-0 Intervento comodo didopo l’ottima prima.3-4 Incredibile, rischia ancora la secondae ancora gli va bene. Avanti i.Seconda! Risponde il torinese!40-40 Intervento dia rete dopo la pressione in risposta didi rovescio!!!!, il 2°!!40-30 Brutta risposta in rete di rovescio di, sulla seconda.30-30 Clamorosa seconda die schiaffo al volo.