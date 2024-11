Ilpiacenza.it - L’importanza della alimentazione nella prevenzione dei tumori al colon retto

Leggi su Ilpiacenza.it

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), agenzia dell’Organizzazione MondialeSanità (OMS) che valuta e classifica le prove di cancerogenicità delle sostanze, nel 2015 ha classificato la carne rossa come probabilmente cancerogena per gli esseri umani, mentre ha valutato la.