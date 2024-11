Ilgiornaleditalia.it - Life Sciences strategy italiana, Sanofi capofila con istituzioni, esperti e imprese

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Obiettivo rilanciare attrattività e competitività del Paese Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - Definire la priorità di unatricolore, per cui non mancano esempi di altri Paesi in Europa e nel mondo, e gettare le basi per una sua concreta realizzazione. Fare leva su un r