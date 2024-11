Bolognatoday.it - Lepore solidale con il sindaco di Catania: "Le immagini mostrano la fragilità dei territori"

Leggi su Bolognatoday.it

"Esprimo solidarietà e vicinanza aldi, Enrico Trantino, per il violento nubifragio che sta colpendo la sua provincia in queste ore". È questo il messaggio lanciato dal, Matteo, al suo collega silciliano, eletto nelle file di Fratelli d'Italia, che in queste ore sta.