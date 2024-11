Ilgiorno.it - Le svaligiatrici di librerie

Un’altra libreria “svaligiata”. La cultura a mano disarmata. Stavolta è toccato alla libreria per bambini e ragazzi “Punta alla Luna" di corso Lodi a Milano. Una donna, anzi, una benefattrice è entrata e ha comprato tutti i libri esposti in vetrina, 155 per l’esattezza, per donarli alle scuole. Era già successo alla Antigone in Porta Venezia e alla storica Hoepli. “Rapine” che per una volta non preoccupano, anzi fanno bene a una città – che come si dice è specchio dell’Italia – dove si legge pochissimo. È sufficiente salire su un mezzo pubblico per accorgersi di come quasi tutti, senza differenze d’età, stiano con lo sguardo inesorabilmente fisso sui telefonini. E se non bastasse questa percezione, lo confermano le statistiche europee di Eurostat che collocano l’Italia (nel 2022) in fondo alla classifica per numero medio di libri letti in un anno dalla sua popolazione.