Le Leggi del Cuore da Rai2 a TikTok!

La nuova frontiera dello streaming è varcata: in occasione del debutto della serie in prima tv RaiPlay Ledel, previsto per il 14 novembre, il primo episodio sarà trasmesso lo stesso giorno alle 15.00 in live streaming sui profili ufficialidella piattaforma. Con tanto di successive repliche e partecipazione attiva del cast: un modo per avvicinarsi ai giovani e parlare il loro linguaggio. Un esperimento molto interessante di per sé, peccato che il prodotto scelto non sembri proprio il più adatto per attrarre le nuove generazioni.Ledel: la tramaProdotta da RCN Colombia e distribuita in Italia da Tunnel Produzioni, la serie vanta 131 episodi – che saranno distribuiti ogni giovedì – e racconta le vicende umane e professionali di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, esperti in diritto di famiglia e penale.