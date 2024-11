Sport.quotidiano.net - Le giovanili. Under 17 e Under 19, doppia sconfitta

per le formazionilegate a Rbr che giocano in Eccellenza. L’17 Angels di coach Brugè cade in casa 71-76 con la Vis Ferrara dopo una gara equilibrata. In pieno terzo quarto gli ospiti sembrano volare via sul 45-55, ma gli Angels ricuciono sul -3 del 30’. Negli ultimi minuti Longo e Ronci, autori di una gran partita, tengono la gara sul filo, ma nel finale la Vis ha lo spunto migliore e vince. Il tabellino: Longo 18, Almasi ne, San Martini, Bracci 4, Ciancarelli, Tassani 11, Ronci 22, Tura, Gnepa ne, Arcangeli ne, Ruggeri 11, Ricci 5. All.: Brugé. Niente da fare anche per gli Angels19, sconfitti a San Miniato dall’Etrusca Basket (95-84). La gara ha visto anche gli ospiti avanti, ad esempio sul 16-20 del primo quarto, prima del pari toscano di metà gara (41-41).