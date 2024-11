L’arte dispersa focus con Fondazione Banco Napoli e Università Vanvitelli

Leggi su Ildenaro.it

Restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati, il ritorno di quelli illecitamente esportati. Venerdì 15 novembre, alle 9:30 a Palazzo Ricca, la Cattedra Unesco dell’della Campania ‘Luigi’ «Integrità aziendale e prevenzione della criminalità nel mercato dele delle antichità» e ladi, in collaborazione con laCentro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-Cnpds, e l’International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC, promuovono il seminario di studi dal titolo «: il quadro giuridico e la recente casistica per il recupero dei beni culturali». Coordinatore dell’evento da Stefano Manacorda –della Campania «Luigi»; Titolare della Cattedra UNESCO – è incentrato, sottolinea una nota, «sugli strumenti giuridici che consentono la riconsegna dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati e la restituzione di quelli illecitamente esportati, istituti che notoriamente attengono ai rapporti internazionali.