Quicomo.it - Lago di Como, le visioni spaziali dal drone in volo sulla Valle d'Intelvi

Leggi su Quicomo.it

Tra i punti panoramici più spettacolari dellad’, che anche in questa stagione regaladavvero uniche e suggestive, certamente c'è quell'angolo di monte intorno all'eremo di San Zeno, che si erge a ovest di Schignano, per la precisione a Cerano. Ma non c'è nemmeno.