Ladri scatenati prima di cena, raid a casa del governatore della Misericordia

Montaione (Firenze), 13 novembre 2024 –a Montaione nel tardo pomeriggio di lunedì. Approfittando dell’assenza dei proprietari i malviventi hanno tentato, e almeno in un caso riuscendoci, di entrare nelle abitazioni alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Tra le case visitate anche quella del, Nicola Luongo, in via Cantoniera. L’amara scoperta è stata fatta al rientro a fine giornata, intorno alle 19.30. “Ho aperto la porta e ho trovato tutto a soqquadro – racconta lo stesso– Ierano entrati forzando la portafinestracucina, sul retro. Hanno girato un po’ per tutta laaprendo cassetti, armadi, rovistando ovunque. Ma non hanno portato via nulla, anche perché, per fortuna, innon tengo niente di valore”. Resta, comunque, l’amarezza per la privacy violata.