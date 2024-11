Veronasera.it - Laboratori filosofici interattivi - Giornata mondiale della filosofia a Verona

Leggi su Veronasera.it

Giovedì 21 novembre 2024 dalle 19 alle 21 Nuova AcropoliOdV celebra laindetta dall’UNESCO nella propria sede associativa in Via Merano, 17 in Borgo Roma, in comunione con le moltissime sedi di Nuova Acropoli in Italia e nel Mondo che per quest’anno hanno.