Brindisireport.it - La Virtus saluta la Coppa Italia: il Martina la spunta per 1-0

Leggi su Brindisireport.it

LaFrancavilla è stata eliminata dallaSerie D. Alla Nuovarredo Arena, nel proseguimento della gara interrotta mercoledì 6 novembre al 72', per via dell'infortunio muscolare patito dall'arbitro Gabriele Zangara, ilha avuto la meglio per 1-0. Il confronto era valevole.