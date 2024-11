Lanazione.it - La verità di Pecorelli . Il Conte di Montecristo rischia l’estradizione: "Non merito il carcere"

Leggi su Lanazione.it

"La Corte d’Appello di Perugia ha consegnato un cittadino italiano senza indagare a fondo sulle condizioni delle carceri in Albania": il cittadino che parla è Davide, ex arbitro fino alla serie C della sezione di Arezzo, cheseriamente di finire inin Albania se la Cassazione, nell’udienza del 16 dicembre prossimo, non ribalterà la sentenza del tribunale di Perugia. Noto alle cronache comedi, il suo caso in questi giorni è tornato alla ribalta dei media in Albania che seguono le sorti dicon molta attenzione, anche alla luce dell’imminente decisione finale sulla sua estradizione. Il tribunale albanese gli ha inflitto, con sentenza di primo grado una condanna a 6 anni di(ridotti a 4 con l’abbreviato)standogli la truffa aggravata per aver noleggiato la Skoda durante la sua fuga, poi averla bruciata.