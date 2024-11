Monzatoday.it - La strada dove un anno e mezzo fa è morto il piccolo Andrea è ancora al buio

Unfa in quel tratto di via Buonarroti ha perso tragicamente la vita, un ragazzino di 11 anni. Oggi quel tratto della via Buonarroti èale la sera l’attraversamento diventa pericoloso.A denunciare la situazione di pericolo è stato il consigliere comunale.