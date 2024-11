Pisatoday.it - La Squadra Corse Città di Pisa in festa: centrati due titoli di classe in Coppa Italia

Leggi su Pisatoday.it

Un fine settimana intenso quello scorso, dove i vincitori didi ognuna delle dieci zone in cui è divisa rallysticamente l’si è presentato per disputare il Rally della Lanterna: finale unica per giocarsi il titolo didi Categoria. Impegno quindi importante per i.