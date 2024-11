Fanpage.it - La risposta social di Lautaro alle illazioni di un tifoso: gli ricorda cosa ha fatto per l’Inter

Leggi su Fanpage.it

L'attaccante argentino, infastidito da un commento in calce al post con la maglia dell'Argentina, ha replicato con orgoglio a chi mette in dubbio il suo impegno per la squadra. "Io stavo con la caviglia distrutta".