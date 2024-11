Lidentita.it - La proposta Anbi alla Ue: un Pnrr Acqua con gli eurobond

Leggi su Lidentita.it

La Cop29 in sostanziale panne, l’Europa insidiata dai fenomeni meteo estremi come la Dana che ha sconvolto la Spagna: in questo scenario l’lancia all’Unione Europea laper unche potrebbe essere finanziato tramite l’emissione di. “Un’ipotesi riscontrabile anche dall’Agenda Draghi – evidenzia Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi Gestione . LaUe: uncon gliL'Identità.