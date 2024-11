Pisatoday.it - La Pallavolo Cascina femminile con il sorriso: nuovo successo in campionato

Bella vittoria per le ragazze biancorosse, che si mettono subito alle spalle la sconfitta di Pescia ed affrontano con piglio e determinazione un avversario ostico, che precedevadi un punto in classifica. Si parte con Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Lenzi.