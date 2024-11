Ilfoglio.it - La Guardia di finanza in Campidoglio: perquisizioni anche per il Giubileo

Leggi su Ilfoglio.it

Ladiin. E' quanto si apprende dalle agenzie, che informano diin corso innell'ambito di una indagine della Procura di Roma per corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nell'ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. I lavori sotto la lente della procura riguarderebbefondi per il. Tra gli indagatifunzionari del Comune della Capitale.