Laverita.info - La Gruber derubata cambia idea: «Porte aperte a tutti? Non si può»

Bagno di realtà per la conduttrice di «Otto e mezzo». Dopo aver subito uno scippo a Roma, come capita ai suoi concittadini, il volto di La 7 ha ammesso che l’Italia non può essere il campo profughi dell’Africa.