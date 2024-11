Lidentita.it - La furia dell’acqua in Sicilia IL VIDEO

Leggi su Lidentita.it

Ancora emergenza maltempo in, laha invaso le strade di Catania. Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio sono i Comuni del Catanese maggiormente colpiti dal maltempo e dalla pioggia incessante. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade si sono trasformate in fiumi e le auto vengono trascinate via dalla forza . LainILL'Identità.