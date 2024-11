Livornotoday.it - 'La cuccia nel bosco', domenica 1 dicembre open day al canile comunale: il programma

Leggi su Livornotoday.it

day aldi Livorno, in via dell'Ecologia 2 a Vallin Buio. L'evento infatti si terrà dalle 10 alle 13.30 ed è stato organizzato dopo il successo della prima edizione neldel 2023. L'obiettivo naturalmente è quello di far conoscere i cani ospitati.