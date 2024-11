Davidemaggio.it - Jessica Morlacchi commenta il Grande Fratello: “Il livello è davvero basso”

Con l’ingresso di Stefano Tediosi nella casa del, in aggiunta a quelli precedenti di Federica Petagna e Alfonso D’Apice, c’è un nuovo ‘triangolo amoroso’ – o presunto tale – che ha avuto origine a Temptation Island. Un vero e proprio remake, già visto lo scorso anno tra Mirko, Perla e Greta, che non piace affatto a. Non a caso, nelle scorse ore, la cantante ha espresso il suo forte dissenso riguardo alla nuova dinamica, pronunciandosi in maniera tranchant contro lo stesso reality.Ho detto ‘Pensa che io non accarezzo i miei cani da un mese e mezzo per vedere questo’. (.) Devo stare chiusa in stanza dieci minuti per sentire questo discorso, che per me poteva essere benissimo doppiato dalla Gialappa’s. Capisci?si è lamentata, stamattina, con Luca Calvani e Amanda Lecciso.