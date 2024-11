Oasport.it - Jannik Sinner incontra Massimiliano Allegri a Torino: divertente siparietto dopo la vittoria contro Fritz

Leggi su Oasport.it

Un. È stata una serata impegnativa ma di grandi soddisfazioni per. Il n.1 del mondo ha ottenuto il secondo successo nel Round Robin delle ATP Finals. Il pusterese ha regolato con il punteggio di 6-4 6-4 lo statunitense Taylor, dando conferma delle sue eccezionali qualità.Al cospetto di una versione del californiano estremamente positiva,è stato in grado di stringere i denti e poi di fare la differenza nei momenti decisivi, sul finire dei due parziali. La qualificazione ancora non c’è alle semifinali edovrà chiudere il cerchiouna sua vecchia conoscenza, come il russo Daniil Medvedev, per staccare il biglietto del penultimo atto.Al termine della partita c’è stato modo anche di lasciarsi andare un po’ rispetto ai soliti impegni di rito con la stampa.