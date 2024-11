Unlimitednews.it - Italiani sempre più insonni, ma il riposo è cruciale per la salute

ROMA (ITALPRESS) – In un mondopiù frenetico e connesso, dove la vita quotidiana è scandita dal ritmo incessante della tecnologia e delle incombenze scolastiche e professionali, sembra che il sonno stia diventando un lussopiù difficile da “permettersi”. I giovani e gli adulti sonopiù colpiti dai disturbi del sonno e l’a è oggi uno dei principali ostacoli a una vita sana e produttiva: essa colpisce in modo episodico il 20% delle persone nel corso della vita, mentre in forma cronica il 6-7% della popolazione.Per fare chiarezza su cause, sintomi e strategie per migliorare il sonno, il professor Piero Barbanti (nella foto), docente di Neurologia presso l’Università IRCCS San Raffaele di Roma, ha condiviso la sua esperienza sull’a – uno dei temi didi maggiore attualità – all’evento organizzato da ASSO, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, intitolato: “a e stili di vita: quali impatti sulla?”.