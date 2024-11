Calcionews24.com - Italia U19, Bollini dopo il Montenegro: «Iniziato al meglio, ma ora…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alberto, allenatore dell’Under 19,la vittoria per 3-0 contro il. Tutti i dettagli in merito Alberto, allenatore dell’Under 19, ha parlato ai canali ufficiali della FIGCla vittoria per 3-0 contro il. PAROLE – «Abbiamobenissimo perché siamo riusciti a vincere contro un .