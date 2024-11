Fanpage.it - Irpef, come cambiano le aliquote dal 2025: la simulazione con ipotesi taglio per lavoratori e pensionati

Leggi su Fanpage.it

La manovra per ilrende strutturale il sistema dia tre scaglioni. In più, dall'anno prossimo scatteranno nuovi tetti alle detrazioni. Gli emendamenti in Parlamento potrebbero ancora portare a undella seconda aliquota, ma tutto dipenderà dalle entrate del concordato preventivo biennale.