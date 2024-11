Sbircialanotizia.it - Iraq, una proposta di legge vuole abbassa l’età del consenso sessuale a 9 anni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Si può pensare che una bambina di 9possa esprimere il proprioal matrimonio o al sesso? Per qualcuno in, sì. Lo Stato iracheno sta vagliando un cambio normativo che potrebbe segnare un passo indietro nei diritti civili delle donne e, in particolare, delle bambine. Un emendamento allasullo “status personale”, .