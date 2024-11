Sbircialanotizia.it - Io Canto Generation, la finale: le anticipazioni di stasera 13 novembre

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sono 12 i talenti rimasti in gara pronti a sfidarsi nell'ultima puntata del talent show Nuovo e ultimo appuntamento con "Io" questa sera, mercoledì 13, su Canale 5. Questa sarà l'ultima puntata di stagione del talent show condotto da Gerry Scotti e che vedrà, per la prima volta, i 12 talenti in .