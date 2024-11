Bergamonews.it - Investita da un camion a Canonica d’Adda, grave 50enne

. Una ciclista di 50 anni è in gravissime condizioni dopo essere statada un.L’incidente poco dopo le 13, in via Lodi. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso per portare la donna con untrauma cranico all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.Sul posto anche l’ambulanza e l’automedica. I rilievi affidati ai carabinieri di Treviglio.