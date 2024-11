Lapresse.it - Indonesia, erutta ancora il vulcano Lewotobi Laki-Laki: l’isola di Flores coperta di cenere

Ilnocontinua a rilasciare nell’aria colonne dicalda, dopo l’enorme eruzione del 4 novembre che ha ucciso almeno nove persone la settimana scorsa. Il fumo è stato visto salire dal cratere e i villaggi sono stati interamente ricoperti di, costringendo i residenti a trasferirsi in rifugi temporanei d’emergenza. Con l’aumento dell’attività vulcanica degli ultimi giorni, diverse compagnie aeree internazionali hanno cancellato i voli in partenza e in direzione delturistica di Bali, lasciando i viaggiatori bloccati negli aeroporti. Ildi 1.584 metri si trova sulla remota isola di, nella provincia di Nusa Tenggara orientale.