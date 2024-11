Ilgiorno.it - Incidente sulla A21, schianto tra camion e auto: un morto e 10 chilometri di coda

Un uomo èe un altro è rimasto gravemente ferito in unstradale avvenuto mercoledì mattina nell’strada A21, in direzione Brescia, tra gli svincoli di Casteggio e Broni, nel territorio della provincia di Pavia. Losi è verificato intorno alle 10.30 e ha coinvolto uncarro e almeno un altro veicolo. Sul posto sono intervenute in codice rosso – il più grave – due ambulanze e un’medica. Non sono note, al momento, le generalità della vittima. Il ferito ha 53 anni ed è stato portato in ospedale in elisoccorso. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sulle lamiere dei veicoli e sul luogo dell’sono accorsi anche i funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute. Per permettere l’intervento dei mezzi del 118 la circolazione è stata chiusa e il traffico deviato.