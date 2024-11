Milanotoday.it - Incidente a Milano, ciclista travolto da un'auto: finisce in ospedale

Undi 77 anni è rimasto ferito in seguito a unstradale in via Giovanni De La Salle anella mattinata di mercoledì 13 novembre. L’anziano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda.Tutto è successo intorno alle 9, come riportato dall’agenzia.