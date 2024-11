Salernotoday.it - Incidente a Battipaglia: ferito gravemente un postino

Leggi su Salernotoday.it

Brutto, stamattina, a Belvedere di: per cause da accertare, il motorino guidato da uned un'auto si sono violentemente scontrati.I soccorsiAd avere la peggio, proprio il dipendente delle poste che è stato soccorso dai sanitari del Vopi e condotto in codice rosso.