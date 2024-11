Agi.it - Inchiesta sui fondi per il Giubileo, indagati 5 funzionari. Gualtieri istituisce una commissione interna

AGI - Sono cinque i pubblici ufficiali coinvolti nell'indagine dei pm di Roma in cui si ipotizza anche il reato di corruzione nell'affidamento di appalti per la manutenzione stradale. "Le vicende riguardano presunti episodi - spiega una nota della procura -, corruttivi e fraudolenti posti in essere in fase di aggiudicazione ed esecuzione di appalti banditi nel settore della manutenzione e rifacimento del manto stradale, da Roma Capitale e Astral - Azienda Strade Lazio Spa". I finanzieri del comando provinciale di Roma "hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di diversi soggetti, a vario titolo, per le ipotesi - e' scritto nella nota -, di associazione per delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata liberta' degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio".