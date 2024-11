Quotidiano.net - Inchiesta dati rubati, perquisito un manager a Bruxelles

Un, che sarebbe legato a Nunzio Samuele Calamucci e ad altri indagati nell'milanese sulle presunte cyber-spie, è statoieri sera adai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese con la collaborazione dell'autorità belga. Si tratta di Antonio Rossi, dirigente in Belgio di una società di revisione (estranea all'), il quale stando agli atti dell'indagine avrebbe dovuto, per conto del gruppo con a capo l'ex super poliziotto Carmine Gallo e Calamucci, creare una società "clone" della Equalize a Londra. Alsono stati sequestrati pc e altri dispositivi informatici.