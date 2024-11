Incendio in garage condominiale a Roma nessun ferito

Leggi su .com

(Adnkronos) – Unè divampato in unin via Barbana, a. Un'alta nube di fumo si leva dal luogo del rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Non risultano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause. — [email protected] (Web Info)L'articoloinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newspost correlato.