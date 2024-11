Agi.it - In Umbria il centrosinistra punta sulla roccaforte di Perugia

AGI - La partita inè aperta e i demno su due fattori: il voto die l'affluenza. A sentire i dirigenti nazionali più impegnati nel voto del 17 e 18 novembre, la candidata die quella di centrodestra sono appaiate, con un leggero vantaggio della governatrice uscente, Donatella Tesei. Pochi decimi, sufficienti però a preoccupare gli esponenti di spicco del. "Ce la giochiamo in trasferta", dice un esponente della segreteria dem riferendosi al fatto che a governare, nella Regione e a livello nazionale, è pur sempre il centrodestra. Un esponente di spicco di Avs, conversando con i cronisti in Transatlantico, prova a sdrammatizzare: "Terni? Una bella città, cittadini simpatici, si mangia bene". Poi si lascia andare: "La verità è che non so come potrebbe finire".