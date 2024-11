Lidentita.it - In Olanda e Norvegia sospesa l’area Schengen

Leggi su Lidentita.it

Per sei mesi scatterà la stretta dell’alle frontiere per gli immigrati, sospendendo. Ma per l’Europa la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne nella zonadeve essere adottata in maniera “eccezionale” ed essere “strettamente limitata nel tempo”. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper durante il briefing con la . InL'Identità.