In Italia reddito famiglie cresce doppio della media Ocse

Ilreale delleinpiùnel secondo trimestre del 2024. In- si legge in un comunicato - nei Paesi dell'organizzazione è aumentato dello 0,4%, in deciso rallentamento rispetto all'1,3% del trimestre precedente e rispetto a un Pil reale pro capite cresciuto nello stesso periodo dello 0,3%. Dei 15 paesi per i quali sono disponibili dati, 8 hanno registrato un aumento, mentre 7 hanno registrato una diminuzione. Tra le economie del G7, ilreale dellepro capite è cresciuto nella maggior parte dei paesi, ma si è contratto in Canada e Germania. Il Regno Unito e l'hanno registrato gli aumenti più alti, rileva l', rispettivamente 1,1% e 1,0%, invariati rispetto al trimestre precedente.