Laverita.info - In 10.000 a rischio cassa a causa dei giudici

Leggi su Laverita.info

I magistrati bloccano di nuovo i depuratori del sito di Priolo per rivolgersi alla Consulta contro il decreto del governo: tutto fermo per almeno sei mesi. È lo stesso copione dell’Ilva. Convocato un tavolo di emergenza. Urso: «Colpiscono il Paese per colpire noi».