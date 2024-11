Liberoquotidiano.it - "Il regime spreca i vostri soldi per attaccare Israele": Netanyahu avverte gli iraniani

Il primo ministro israeliano, Benjamin, si rivolge agliin un video in lingua inglese,ndo che un terzo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico "semplicemente paralizzerebbe l'economia" del Paese.ha dichiarato che i lanci di missili balistici di ottobre sono costati all'Iran 2,3 miliardi di dollari. "So che non volete questa guerra, neanch'io la voglio. Il popolo dinon vuole questa guerra. C'è una forza che mette le vostre famiglie in grave pericolo, i tiranni di Teheran", ha aggiunto.