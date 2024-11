Ilnapolista.it - Il Napoli pensa al futuro: sotto osservazione il centrocampista dell’Ajax Kenneth Taylor (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ladello Sport con Vincenzo D’Angelo rende noto che ilè sulle tracce di un. Si tratta di, talentuosoolandese di 20 anni. Il club di Farioli lo valuta 20 milioni.è l’obiettivo di mercato delScrive D’Angelo:Ilè già in moto per cercare gli elementi che dovranno rifinire il lavoro di pochi mesi fa. E allora il ds Giovanni Manna e gli uomini dello scouting azzurro sono da mesi operativi, soprattutto in giro per l’Europa. Si cercano rinforzi di qualità per la prossima estate, perché in caso di ritorno in Champions. A gennaio, invece, non sono previste grandi operazioni, ma c’è la necessità di trovare un titolare alternativo alla coppia dei centrali Rrahmani-Buongiorno. Dall’inizio della stagione, alcuni emissari delsono stati visti diverse volte ad Amsterdam per visionare da vicino, talento olandese classe 2002.