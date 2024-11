Puntomagazine.it - Il capitano Ludovica Arrabito è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino

Da oggi ilnelladiè il, subentra al posto di Annalisa Pomidoro Cambio al verticedi. Da oggi ilè il: subentra al Maggiore Annalisa Pomidoro che, dopo cinque anni, chiude la parentesi con la Città del Tricolle, trasferita al Comando Provincialedi Isernia.31enneprovincia di Ragusa, ilsi è arruolata nell’Arma nel 2014. È laureata in Giurisprudenza.Frequenta per due anni l’Accademia Militare di Modena e per tre anni la Scuola Ufficiali di Roma. Dal settembre del 2019 è statadi Plotone presso la Scuola Allievidi Iglesias e dal settembre 2021 ha assunto l’incarico didel Nucleo Operativo e Radiomobiledi Savona che ha mantenuto fino all’assunzione dell’attuale incarico.