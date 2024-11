Feedpress.me - Il calendario Pirelli torna al nudo ed esalta la diversità: Elodie nel cast

La natura modella i corpi, in un tronco levigato fa capolino il busto, rami poggiati decorano una schiena, la riva del mare fa da velo accarezzando la pelle. In un contesto naturale, senza orpelli, la nudità è sensuale certo, forse anche erotica ma al netto di volgarità e la bellezza è contemporanea nel momento in cuinon la perfezione e l'età giovane ma ladei corpi e dei generi.