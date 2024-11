Oasport.it - I possibili convocati dell’Italia per la Coppa Davis: le scelte di Volandri sembrano ormai fatte

Si è in attesa di sapere quali saranno ledi Filippoin vista della Final Eight di, prevista dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna). Sul veloce indoor iberico, gli azzurri andranno in cerca di una conferma, dopo il trionfo del 2023. Ci si chiede quali saranno ledel capitano non giocatore toscano e, stando a quelli che sono i rumours, non ci dovrebbero essere grosse sorprese., infatti, dovrebbe prendere in considerazione il seguente quintetto: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Con l’augurio che non ci siano problemi fisici che vadano a inficiare sulle, si va in questa direzione. Sinner ha voglia di vestire l’azzurro, dopo aver saltato per problemi fisici le Olimpiadi e deciso di non disputare il Round Robin dia Bologna per i pochi giorni di recupero dopo la Finale vinta agli US Open.