Baritoday.it - I lavori per la nuova scuola 'Anna Frank', al via le demolizioni: "Plesso più grande e moderno"

Leggi su Baritoday.it

E' cominciato, da alcuni giorni, il cantiere per la realizzazione della' nel quartiere Poggiofranco di Bari, in via Saverio Lioce. Un'opera finanziata con fondi del Pnrr per circa 9 milioni di euro che permetterà la riqualificazione completa dell'istituto, dando posto a.