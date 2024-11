Trentotoday.it - I ladri prendono di mira un condominio

Leggi su Trentotoday.it

Tre persone in azione a volto coperto: è ciò che hanno ripreso nei giorni scorsi le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi di una palazzina di Meano, diventata oggetto dell’azione di questi tre.I fatti si sono svolti in via Canon. In base alle ricostruzioni, i malviventi si.